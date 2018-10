VIDEO. Ikaria ou le secret de la longévité

Sur cette île paradisiaque de la mer Égée, il n’est pas rare d’être centenaire. Il est même dix fois plus probable d’atteindre 100 ans que partout ailleurs. Sur près de 10 000 habitants, un tiers est, en effet, âgé de plus de 90 ans. Une rare longévité que l’on ne trouve que dans cinq autres régions du monde, et que la cardiologue Christina Chryosohoou explique par le mode de vie très sain des habitants : "Ils font des siestes l’après-midi, ce qui est important car ça permet de réduire le niveau de chatécholamines, responsable du stress de la vie quotidienne, en particulier lorsque l’on vit en milieu urbain." Des siestes qui ne les empêchent pourtant pas de travailler, comme le confirme Iona, la doyenne de l’île : "Je me réveille tous les jours à 5 heures du matin, et je vais travailler. Je travaille comme une machine."

Une alimentation irréprochable

Du travail, peu de stress, des promenades, une solidarité entre habitants remarquable, mais pas que. C’est aussi, en grande partie, grâce à l’alimentation spéciale de ces derniers que ce phénomène perdure depuis des années. Au menu : des herbes locales, des légumes du jardin, des fruits secs, peu de viande, mais surtout, aucun produit industriel transformé. L’île est ainsi presque en autosuffisance alimentaire.

Pourtant, cette façon de vivre transmise et conservée depuis plusieurs générations, est aujourd’hui en danger. En cause, le tourisme de masse et l’attrait des nouvelles générations pour la société de consommation. La cardiologue alerte : "Ils sont plus obèses, ils fument et ne font plus le régime de leurs ancêtres."