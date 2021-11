Une idée pour la France : des triporteurs pour faire voyager les séniors

C'est un véritable bol d'air pour des séniors d'un Ehpad de la commune du Mesnil-Saint-Denis, dans les Yvelines. Chaudement habillés pour se protéger du froid, ils s'apprêtent à profiter d'une balade en triporteur, afin de prendre l'air et de profiter des couleurs de l'automne. "C'est juste incroyable, pour nos résidents, cette possibilité de sortir", explique Isabelle Nicolas, directrice de l'Ehpad. Une balade qui séduit les retraités qui en profitent.

Replonger dans sa jeunesse durant quelques instants

Pour les résidents en EHPAD, ces balades à vélo sont l'occasion de retourner en jeunesse ou en enfance. Mais également d'être mis en avant, comme l'explique Claire Brochot, pilote et membre de l'association "Un vélo sans âge" : "C'est quand même chouette de pouvoir leur donner un moment où ils refont partie de la vie". Une initiative qui se multiplie en France et qui cherche notamment des bénévoles afin de poursuivre ses actions. Dans d'autres départements, comme en Alsace, les triporteurs sont utilisés afin de transporter les plus jeunes.