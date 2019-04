Retraités : obligés d'aider leurs enfants

Ils ont des petites retraites, mais aident ceux qui gagnent encore moins : leurs enfants en début de carrière, avec des emplois précaires. "J'ai une fille qui travaille à mi-temps et qui gagne 900 € par mois, donc je suis obligé de l'aider", explique un retraité. À Paris, le montant des loyers amplifie la différence de niveau de vie entre actifs et retraités. La solidarité des seniors devient essentielle. "De temps en temps, elle me disait 'Maman, je suis à découvert, est-ce que tu peux m'aider ?'", raconte une femme à propos de sa fille, jeune active.

Les jeunes retraités, nouveaux piliers familiaux

Pour ce père de famille, une fille de 35 ans à la maison, cela peut donc encore arriver. "Je pense que financièrement, si elle devait se loger et se nourrir, ce serait assez compliqué", assure un père de famille retraité. Ils aident leurs enfants et petits-enfants, et parfois, même, paient la maison de retraite de leurs parents. Les jeunes retraités se disent plus que jamais comme étant des soutiens au sein de leurs familles.

