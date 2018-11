Retraites : ils ont choisi le Maroc

Le Maroc est la troisième destination préférée des retraités français après l'Espagne et le Portugal. Quelque 50 000 seniors français vivent au Maroc plus de 183 jours par an et bénéficient ainsi d'un régime fiscal très avantageux ainsi qu'un coût de la vie deux fois moins élevé qu'en France, sans oublier la douceur du climat.