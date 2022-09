Retraites complémentaires : une augmentation de 5% à partir de novembre

G. De Florival, C. Colnet, V. Frédéric, L. De Pavant, S. Thiebault, M. Dusaulcy, J. Cordier

La nouvelle était attendue par des millions de retraités. Après les retraites de base, les complémentaires devraient être, à leur tour, augmentées autour de 5% en novembre prochain pour 13 millions d’anciens actifs du secteur privé. Un ancien salarié d’une sucrerie, Henri Recoulet, est concerné par la mesure. Sa retraite de base est de 1 200 euros par mois, plus 995 euros de complémentaire. Il touchera donc 47 euros par mois supplémentaires. "Ça permet de faire un petit extra dans le courant du mois", se réjouit-il.

4,2 milliards d’euros de plus par an pour l’Agirc Arrco

Cette aide est d’autant plus nécessaire lorsque la retraite complémentaire est la principale source de revenu. C’est le cas de Thierry en Loire-Atlantique. Il a fait de sa passion un métier : bassiste professionnel. Il touche une retraite de base de 812 euros, mais surtout une retraite complémentaire de 1 501 euros. Dès novembre, il touchera 75 euros de plus chaque mois. Cette revalorisation de 5% coûterait 4,2 milliards d’euros de plus chaque année à l’Agirc Arrco.