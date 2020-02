DIRECT. Réforme des retraites : au lendemain du début de la conférence de financement, la CGT annonce porter "son propre projet" dans l'attente de "réponses du gouvernement"

Ce qu'il faut savoir

"Le compromis n'est pas possible. On n'a plus rien à faire à cette conférence de financement." Au micro de Radio Classique, la numéro 2 de la CGT, Catherine Perret, a annoncé le retrait du syndicat de ces négociations portant sur l'équilibre financier du système des retraites, dans le cas où le gouvernement ne prendrait pas en compte ses propositions.

Mardi, lors de la première réunion de la conférence de financement, le syndicat a en effet présenté son contreprojet de réforme des retraites. Le syndicat attend désormais une prise en compte de ses propositions de la part du gouvernement, annonce la CGT dans un communiqué. "En l’absence de réponse, elle posera dès la semaine prochaine à ses instances dirigeantes, la question de la pertinence de maintenir sa présence à une conférence qui n’aurait dès lors comme seul objectif que de discuter autour d’un déficit budgétaire créé de toutes pièces."

Proposée par la CFDT et mise en place fin janvier par le Premier ministre, Edouard Philippe, la conférence de financement chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027 a démarré ses travaux mardi. Les partenaires sociaux sont censés se réunir six fois d'ici avril. Le second groupe de travail auquel les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFDT, Unsa) et patronales (Medef, CPME, U2P, FNSEA) sont conviées, doit se tenir jeudi à 9h30 au ministère des Solidarités à Paris alors que, dans le même temps, l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites se poursuit à l'Assemblée nationale.

LA CGT veut organiser sa conférence. "Nous allons organisé notre propre conférence, parce que nous avons des propositions en matière de financement qui sont très sérieuses et qui sont d'ailleurs partagées au sein de l'intersyndicale", a indiqué sur Radio Classique Catherine Perret, numéro 2 du syndicat, ajoutant qu'elle serait organisée "dans tous les territoires".

"La conférence de financement est morte", a déclaré sur Radio Classique la numéro 2 de la CGT. "A partir du moment ou le Premier ministre avait fixé comme objectif de ne pas augmenter les cotisations sociales, il ne restait évidemment qu'un paramètre, c'est l'âge pivot", a déploré la syndicaliste, accusant le Medef et le gouvernement de mener le "même combat".

La conférence de financement continue. Après le départ de la CGT, la conférence de financement va se poursuivre, a assuré Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites, ce matin sur BFMTV. "Il n'y a pas que la CGT dans le paysage", a-t-il lancé.