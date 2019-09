Réforme des retraites : Édouard Philippe a précisé la méthode et le calendrier

C'était le Jour J afin d'en savoir plus sur la réforme des retraites. Jeudi 12 septembre, Édouard Philippe était au Conseil économique, social et environnemental afin de préciser le calendrier d'un dossier au potentiel explosif certain. "Le gouvernement va entamer une nouvelle concertation avec les partenaires sociaux jusqu'au début du mois de décembre", indique Julien Gasparutto en direct depuis l'institution basée à Paris.

Pas effective avant 2040

"Et puis en parallèle, il y aura une grande consultation des Français, un peu sous la forme du grand débat, avec des réunions publiques, et une plateforme numérique qui va elle servir jusqu'à la fin de l'année, pour un projet de loi qui lui, ne devrait pas arriver avant l'été prochain devant l'Assemblée nationale", détaille le journaliste. "La réforme ne devrait être effective qu'en 2040", précise Julien Gasparutto. Édouard Philippe a aussi déminé le terrain pour certaines catégories.

