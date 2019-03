Picardie : 75 ans de mariage pour Odette et Jacques Lejeune

Une photo d’Odette et Jacques Lejeune a été prise en 1944, le jour de leur mariage. 75 ans plus tard, ils se souviennent encore de leur rencontre. Huit enfants, 12 petits-enfants et 15 arrières petits-enfants, la famille s’est bien agrandie au fil des années. Un souvenir a marqué le couple : l’arrivée tant espérée de leur unique fille, après la naissance de sept garçons.

"Une fusion complète"

Malgré leurs 93 ans chacun, Odette et Jacques habitent toujours ensemble. Après tant d’années de vie commune, ils ne se verraient pas vivre l’un sans l’autre. "Ils sont complices au quotidien, raconte Anaïs Dallier, petite fille de Jacques et Odette âgée de 25 ans. Ils passent leurs journées ensemble, ils s’aident pour tous les gestes de la vie quotidienne et si l’un des deux a du mal c’est l’autre qui prend le relai. C’est vraiment une fusion complète." Le couple ne compte pas en rester là. Il espère bien réunir encore la famille dans les années à venir.

Le JT

Les autres sujets du JT