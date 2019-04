Manche : à 84 ans, il rouvre un commerce

Après quatre mois de repos forcé, il est de retour. À 84 ans, Guy Château a rouvert sa boutique de graines et de fleurs à Lessay, dans la Manche. Quand on lui demande pourquoi il ne part pas en retraite, le commerçant répond qu'il aime le monde, les clients et le contact. Malgré son léger handicap, le fleuriste reste incollable sur les conseils de jardinage.

"Pour mon avenir, je ne prévois rien"

"La santé n'allait pas trop, mais depuis qu'il sait qu'il peut rouvrir son commerce, tout va bien, il est content", raconte Thierry Château, neveu de Guy. En une matinée, cinq clients sont déjà passés, très heureux de retrouver leur fleuriste habituel. "Pour mon avenir, je ne prévois rien. Tant que je m'en sentirai capable, je continuerai", se défend Guy Château. Après 70 ans d'activité, il a bien l'intention de continuer, persuadé que le travail c'est la santé.

