Maisons de retraite : la colocation pour payer moins cher

Voici une maison de retraite nouvelle formule. À l'heure du repas, quelques convives seulement autour de la table. Ces personnes âgées vivent ici en colocation. Dans ce bâtiment, il n'y a que sept résidents, contre 70 en moyenne en Ehpad. Josée Morel vit ici depuis trois ans. Seule chez elle, elle chutait régulièrement. Ici, elle a sa chambre de 30 m² et sa salle de bain. Reste à charge pour elle : 1 500 €. C'est moins cher qu'un Ehpad, car il n'y ici que deux auxiliaires de vie à plein temps, et ce sont les locataires eux-mêmes qui participent aux tâches ménagères, un peu comme à la maison.

L'alternative idéale à l'Ehpad

Autre source d'économie : ces deux auxiliaires de vie font aussi partie de cette grande colocation. Il n'y a donc pas de garde de nuit à payer. En revanche, le personnel médical n'est pas sur place comme dans les Ehpad. Les infirmières et médecins viennent uniquement pour les soins. Pour Daniel Boivin, le fils d'une résidente, la colocation était l'alternative idéale à la maison de retraite, dont il ne voulait pas pour sa mère. Pour l'heure, ce type de colocation n'existe qu'en Bourgogne et en Franche-Comté. Quelque 200 autres devraient voir le jour dans toute la France d'ici six ans.

Le JT

Les autres sujets du JT