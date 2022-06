Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites est reporté à la rentrée

Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR), qui devait être publié le 22 juin prochain, est reporté à la rentrée, a appris franceinfo vendredi 3 juin de source syndicale, confirmant une information des journaux Le Canard Enchaîné et Les Échos. L'instance, composée de représentants des partenaires sociaux, de parlementaires et d'experts, a été créée en 2000 et publie un rapport par an sur la question des retraites.

Cette année, le COR n'a pas reçu les prévisions macro-économiques du gouvernement concernant la croissance, la masse salariale et l'inflation. Or, ces prévisions lui permettent d'établir ses évaluations financières. L'exécutif devait d'abord envoyer ces prévisions à l'Union européenne au mois d'avril mais il ne le fera finalement qu'en juillet. Ce retard s'explique en partie par les échéances électorales et le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui bouleverse les prévisions économiques. Il s'agit également d'un indice de la volonté du gouvernement de retarder la très sensible réforme des retraites au mois de septembre.