Initiative sociale : un lotissement adapté aux seniors

Un lotissement flambant neuf un peu particulier : ici, tous les habitants ont plus de 70 ans. En 2018, Yvonne et Henri, 86 et 97 ans, ont quitté la ferme isolée qu'ils occupaient depuis les années 1940. Désormais le couple habite un pavillon de plain-pied. Des HLM proposés aux anciens de la commune d'Andouillé (Mayenne), dont le loyer oscille entre 275 et 400 €. Le logement d'Yvonne et Henri est composé de deux grandes chambres et d'une salle de bain adaptée.

Tous les après-midi, les riverains se retrouvent dans la maison commune

En face de la maison du couple, Thierry aide sa mère à porter ses courses. Elle aussi s'est installée dès la construction du quartier, une nouvelle vie qui rompt sa solitude et tranquillise son fils. "Franchement elle est bien entourée. S’il y a quelque chose, un problème, elle peut s'adresser à côté donc voilà c'est vraiment rassurant", confie ce dernier. Tous les après-midi, les riverains se retrouvent dans la maison commune dédiée au village des aînés. C'est une structure gratuite animée par une employée de la mairie.

Le JT

Les autres sujets du JT