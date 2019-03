INFO FRANCEINFO. Le gouvernement va prendre plusieurs mesures pour réformer la haute fonction publique

Bientôt, il pourrait ne plus être possible pour un haut fonctionnaire de cumuler une retraite et un salaire. Le gouvernement souhaite également plus de transparence sur les revenus des hauts fonctionnaires.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, le 6 mars 2019 à Paris. (LUDOVIC MARIN / AFP)