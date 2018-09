Haute-Garonne : à 100 ans, elle tient encore sa boutique

Au pied des Pyrénées, à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), les rues de la ville se prêtent à la promenade matinale d'Henriette Ardouin. Photographe dans la ville depuis 70 ans, elle ne s'en lasse pas. "Bagnères-de-Luchon est très photogénique", s'exclame-t-elle. À 100 ans et un mois, Henriette Ardouin est une figure de la station thermale. Ici, tout le monde l'appelle Madame Alix, du nom de l'ancienne propriétaire du magasin. "J'aime mes clients. J'ai un sourire pour toutes les personnes qui passent ma porte", explique la centenaire. Deux fois par jour, l'infirmière passe pour s'assurer que tout va bien. Infatigable, Henriette n'a qu'un petit problème d'hypertension, liée à sa consommation de sel.

L'heure de la retraite n'a pas encore sonné

"Je mange très sucré et très salé, je ne sais pas faire autrement", rigole la vieille dame. Aujourd'hui, Madame Alix ne fait plus de portrait en studio. Pourtant, elle aimait beaucoup les photos en noir et blanc. "Plus personne ne fait de portraits, c'est terminé", regrette-telle. Elle a photographié les paysages des environs pour en faire des cartes postales. "Je ne sais pas encore à quel âge je prendrais ma retraite, un jour sans doute. À ce moment-là, la boutique sera fermée. Tant que j'ai la tête et les jambes, ça va très bien", sourit-elle. Qui donc oserait priver cette centenaire de choc de sa boutique ?

