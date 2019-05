Hausse de la CSG : les petits retraités remboursés

Annoncé par Emmanuel Macron, le remboursement de la CSG est guetté par les retraités aux petites pensions. Pour Gilbert Jérôme, un ancien salarié de la SNCF, la surprise est bonne. Il a reçu 144,40 € en plus de régularisation de la hausse de la CSG. "C'est plutôt équitable dans la mesure où c'est quelque chose qui nous a été appliqué à tort", confie-t-il. Sa femme, Jacqueline Jérôme, elle, ancienne secrétaire comptable, qui a une plus petite retraite, n'a eu une régularisation que de 10 € sur quatre mois. "Moi j'ai une petite retraite et je trouve que ce n'est pas grand-chose, dénonce-t-elle. 10 € sur quatre mois, ce n’est vraiment rien". Elle n'a en effet reçu d'argent que sur la partie complémentaire de sa retraite de 160 € par mois.

1,5 milliard d'euros

Au total, 3,5 millions de foyers sont concernés : les personnes seules dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14 500 et 22 500 euros et entre 22 300 et 34 600 euros pour les couples. La mesure devrait coûter 1,5 milliard d'euros au gouvernement.

