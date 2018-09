Emploi : quand les seniors deviennent une aubaine pour les entreprises

Si passés 60 ans il est compliqué de trouver du travail, certaines entreprises font volontiers appel aux seniors au sein de leurs équipes. Michèle Carret, 65 ans, est retraitée, pourtant elle assure matin et soir le transport scolaire des enfants en car. Elle a repris du service dans son ancienne entreprise, car elle s'ennuyait. Et cette activité de quatre heures par jour lui permet de compléter sa retraite de 1 200 € par mois.

Un complément certain aux petites retraites

"J'aime bien conduire, donc pour moi c'est une passion. Et puis un petit plus à la fin du mois. Ça fait 500 ou 600 euros. Ce n'est pas négligeable", explique-t-elle. Comme elle, 10% des employés de l'entreprise cumulent retraite et activité, avec une visite médicale annuelle et un âge maximum de 70 ans. Une aubaine pour l'entreprise qui connaît des soucis de recrutements.

