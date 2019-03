Dépendance : le coût du maintien à domicile

À cause de son arthrose, marcher est devenu un calvaire pour Elisabeth Cornil, 75 ans. Mais elle a fait le choix de rester chez elle, où elle vit seule. Pour le ménage, la vaisselle et les courses, elle fait appel à un auxiliaire de vie. Gildas l'aide aussi à se déplacer. Il passe deux heures par jour avec elle. Au total, 50 heures par mois d'aide à domicile sont facturées 1 025 euros. Mais grâce à des aides publiques et un crédit d'impôt, le reste à charge d'Elisabeth Cornil n'est que de 35 euros par mois.

Le reste à charge peut s'envoler

Une aide-soignante vient aussi pour la toilette, 30 minutes par jour. Une intervention prise en charge à 100% par la sécurité sociale, du fait de son arthrose. Si ces prestations lui coûtent si peu cher, c'est que ces aides sont calculées en fonction des revenus. Plus ils sont bas, mieux on est remboursé. Mais quand la personne âgée est très dépendante, le reste à charge pour la famille peut aussi s'envoler.

