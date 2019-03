Maison de retraite : les attentes des résidents

À la maison de retraite de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), nous rencontrons Esther et Michel, 90 ans chacun. Pierrette, 95 ans, vit ici depuis quatre ans. Et voici la dernière arrivée, Yvette. Ils ont accepté de nous parler de leur quotidien. Esther, par exemple, a son petit rituel tous les matins, elle se maquille. C'est une des rares choses qu'elle peut encore faire seule. Elle s'est installée en maison de retraite il y a deux ans, à la suite de la perte de ses jambes. Quand on quitte sa maison, "c'est un désarroi de vos sentiments", résume-t-elle. Elle a dû renoncer à sa douche quotidienne, faute de personnel. La douche et le shampoing, c'est une fois par semaine.

Des activités tous les jours

Michel, qui a entendu parler des maltraitances en Ehpad, raconte qu'ici, rien de tout cela n'arrive. C'est en vendant sa maison qu'il a pu financer l'Ehpad, 2 500 € par mois. La résidence propose aussi des activités tous les jours. Certains en sont contents, d'autres préfèrent qu'on les laisse tranquilles.

