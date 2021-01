Emploi : des aides à l’embauche pour les jeunes

Ils font partie de ceux qui ont été les plus touchés par la crise sanitaire qui traverse toute la France depuis des mois. L’emploi chez les 18-25 ans a parfois atteint un niveau inquiétant. Pour faire face à ces difficultés, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé la prolongation de l’opération un jeune, un emploi.

Encourager l’embauche et l’apprentissage

Ce dispositif comporte de nombreuses aides de l’État. Une prime de 4 000 euros par an pour les entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans en CDD de trois mois ou en CDI. 5 000 à 8 000 euros d’aides sont également prévues si la société engage un jeune pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cette politique aurait permis le recrutement de 1 052 000 jeunes en CDD de plus de trois mois ou en CDI entre août et novembre 2020. Un appel des chefs d’entreprises pourrait également aider à créer 100 000 offres d’emplois à pourvoir dès janvier.

