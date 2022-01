Dans le Limousin, un réseau d'opticiens collecte des lunettes pour les recycler à l'étranger

Ce sont des paires de lunettes obsolètes mais aux montures intactes qui ont été collectées dans le Limousin auprès des habitants. Basé à Saint-Junien, c'est un réseau d'opticiens collecteurs qui en a eu l'idée. Le collectif a déjà envoyé 3 millions de lunettes vers des centres de recyclage. Triées, nettoyées, les montures sont ensuite expédiées vers d'autres continents où une grande partie de la population n’a pas accès aux soins ophtalmologiques.

Des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des lunettes. On peut penser à des pays d'Afrique, des pays d'Asie. Christelle Gay Présidente du Lion's club de Saint-Junien

Le Covid a aidé à la collecte

Cette année, la collecte de paires de lunettes a battu tous les records. Et ce, contre toute attente grâce à la pandémie de Covid-19. Une façon d'aider d'autres personnes et de dire adieu au gaspillage.

Avec le Covid, les gens passent plus de temps dans leur maison, donc ils font un peu plus de ménage, vident les tiroirs et ils me ramènent des lunettes. Frédéric Veroul Opticien

Reconditionnées au Havre avant expédition

Deux ans de travail ont été nécessaires pour faire don de ces paires de lunettes à des pays à faibles revenus. Les cartons vont être envoyés au Havre, au Médico Lions Club de France qui œuvre depuis plus de quarante ans pour équiper, former et soigner. Chaque année en France, 4 millions de paires de lunettes sont mises au rebut.