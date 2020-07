Coronavirus : les créations d'entreprises retrouvent leur niveau d'avant-crise

Après un premier bond en mai, le nombre de créations d'entreprises continue d'augmenter et retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire, selon les données publiées par l'Insee.

Le nombre de créations d'entreprises en France a de nouveau fortement rebondi en juin et retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, annonce l'Insee, mercredi 15 juillet. Les créations d'entreprises ont ainsi progressé de 38,2% le mois dernier (75 246) en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, après déjà un bond de 59,6% en mai (54 464).

Les créations d'entreprises ont progressé de 38,2% en juin 2020 après un bond de 59,6% en mai. (INSEE)

Les créations d'entreprises classiques ont augmenté de 43,2% en juin et les immatriculations de micro-entrepreneurs ont progressé de 33,6%. La hausse la plus forte concerne les activités d'hébergement et de restauration (+75,3%), essentiellement dans les activités de restauration rapide, précise l'Insee.La seconde hausse la plus forte concerne les activités de transport et entreposage (+72,5%) essentiellement dans la livraison à domicile.

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois (avril à juin) est en forte baisse par rapport aux mêmes mois de l’année 2019 (–18,1%). Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois est toutefois en hausse (+ 3,3%) et l’effet du confinement commence à s’estomper avec une légère accélération par rapport au cumul au mois de mai (+ 2,3%).