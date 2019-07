Retraites : la réforme inquiète les travailleurs précaires

La future réforme des retraites devrait apporter de profonds changements. Une transition vers un régime par point est privilégiée. Dans ce cas, l'ensemble de la carrière du travailleur serait pris en compte pour le calcul de la pension. Ce système inquiète les plus de 3,5 millions de travailleurs précaires, qui redoutent d'être pénalisés. Pourtant, selon le gouvernement, le changement de système n'a pas pour vocation de faire des économies. La même somme sera consacrée aux retraites, soit 325 milliards d'euros par an.

"C'était une carrière à trous"

Jeannick Laderval, 35 ans, est intérimaire et travaille régulièrement. S'il est actuellement conducteur d'engins dans des entreprises chimiques, près du Havre (Seine-Maritime), plus jeune, il a connu une grande précarité. "J'ai fait de la restauration, j'ai fait la plonge, j'ai fait le service, j'ai fait de l'hôtellerie (...). C'était une carrière à trous si on peut appeler ça une carrière", raconte celui qui ne cache pas ses craintes.

Le JT

Les autres sujets du JT