Dix-huit présidents socialistes de départements veulent expérimenter un "revenu de base"

Ces élus ont imaginé deux systèmes. Le premier fusionnerait le RSA et la prime d'activité et le second ajouterait également l'aide personnalisée au logement. Leur proposition de loi prévoit une expérimentation sur 60 000 personnes pendant trois ans.

Les auteurs de la proposition de loi veulent lancer une expérimentation pour 60 000 personnes pendant trois ans. (MAXPPP)