VIDEO. "En grandissant, ils prendront leurs places" : le message de résistance de Jane Goodall à la jeunesse

"En grandissant, ils prendront leurs places, ils auront des valeurs différentes, ils respecteront l'environnement", a déclaré Jane Goodall au Forum de Davos.

Nul doute pour elle : la jeunesse doit former "une base solide" pour lutter contre l'inaction des gouvernements en matière d'écologie.

Mais pour cela, il est important qu'ils aient accès à la nature "par tous les moyens." "S'ils ne découvrent pas la nature, ils ne seront jamais en mesure de l'apprécier", explique l'octogénaire.

Se connecter à l'environnement

Dans cette optique, la primatologue avait créé en 1991 "Roots and Boots", un programme destiné à sensibiliser les jeunes à l'environnement et qui a permis l'élaboration de centaines de projets à travers le monde.

Pour l'activiste, informer les enfants de cette manière-là est la seule façon de sortir de l'impasse et de contrer "cette terrible lutte qui a lieu en ce moment."

"Ce n'est pas que la nature que nous perdons en ce moment, c'est notre avenir", s'alarme-t-elle.

Jane Goodall a consacré sa vie aux chimpanzés. Elle est est la première personne à avoir rapporté que ces primates utilisaient des outils.