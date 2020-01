"Rien n'a été fait" pour le climat, déplore Greta Thunberg à l'ouverture du Forum économique mondial de Davos

La militante Greta Thunberg a déploré mardi 21 janvier que "rien n'ait été fait" pour résoudre la crise climatique en dépit de tous les discours en faveur de l'environnement. Certes, "le climat et l'environnement sont un sujet d'actualité aujourd'hui", mais "en pratique, rien n'a été fait", "les émissions de CO2 n'ont pas diminué", a martelé la Suédoise devant les grands patrons et responsables politiques réunis jusqu'à vendredi à Davos, pour le Forum économique mondial.

Ce n'est pourtant pas faute de recevoir l'attention médiatique, a-t-elle estimé. "Je ne peux pas me plaindre de ne pas être écoutée. On m'écoute tout le temps", a dit la militante, devenue égérie mondiale de la mobilisation des jeunes pour le climat.

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc