Vrai ou faux 80 % des aides européennes sont-elles versées aux agriculteurs les plus riches ?

Le sénateur écologiste Yannick Jadot a affirmé ce week-end sur Franceinfo que 80% de l'aide européenne est versée aux agriculteurs les plus riches. Lundi 22 janvier, le journaliste Luc Brisson de la cellule Vrai ou faux a vérifié ce chiffre.

Sur le plateau du 19/20 info, lundi 22 janvier, le journaliste Luc Brisson de la cellule Vrai ou faux rappelle d'abord que le sénateur écologiste Yannick Jadot parle de "la PAC, la politique agricole commune, qui fournit notamment des aides aux agriculteurs des différents pays européens". "Cette aide est répartie en fonction du nombre d'hectares de l'exploitation", explique-t-il. Plus un agriculteur a de la surface, plus il touchera d'aides. Louis Brisson a retrouvé le chiffre évoqué par Yannick Jadot dans un rapport du ministère de l'Agriculture de 2021.

Une moins grande concentration en France

Selon celui-ci, dans l'Union européenne, les 20% des agriculteurs les plus gros possèdent 83% des terres agricoles et touchent 81% des aides européennes. "Donc, Yannick Jadot a raison. La grande majorité de l'aide européenne est entre les mains des plus gros agriculteurs, mais c'est finalement assez logique au vu du fonctionnement européen", indique le journaliste. Au niveau de la France, "ce rapport est plus faible parce qu'on a une moins grande concentration des terres agricoles", souligne également Luc Brisson. En France, 20% des plus gros agriculteurs possèdent 52% des terres agricoles et touchent ainsi 35% des aides européennes.