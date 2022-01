Consommation : le succès de la revente des Légo et cartes Pokémon

Des jeux d’enfants, cartes Pokémons et pièces de Lego, font tourner les têtes. Enchères, inflation et arnaques se côtoient dans ce marché en pleine expansion.

Sous les projecteurs du 20 Heures, des bouts de plastique et des morceaux en papier qui affolent les marchés. Sur Internet, la réplique Légo du Titanic vaut 1 000 euros et certaines cartes Pokémons valent plus de 10 000 euros. Dorian et Valentin, âgés de 21 et 23 ans sont des fans de Pokémons. Les deux amis ont commencé leur collection de cartes quand ils étaient petits. Ils ont aujourd’hui un trésor entre leurs mains.





Revendre sur Internet 50% plus cher



Les cours montent et les cartes se font rares. Dans leur magasin, il n’y a pas grand-chose en vitrine. L’offre est limitée. Les scalpeurs sont des spéculateurs qui raflent tout et revendent immédiatement sur Internet 50% plus cher, parfois plus. L’un d'eux, contacté par la rédaction du 20 Heures, affirme avoir gagné plus de 15 000 euros en un an. Il ne se déplace même plus en magasin, un algorithme s’occupe de tout à sa place.