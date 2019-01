Concurrence : l'UE inflige une amende de 570 millions d'euros à Mastercard pour abus de position dominante

Mastercard a été sanctionné pour des règles limitant la concurrence transfrontalière.

Deuxième plus grand système de paiement par carte de l'Espace économique européen, Mastercard a violé les règles sur les abus de position dominante, selon la Commission européenne. Gardienne de la concurrence dans l'UE, elle a infligé, mardi 22 janvier, une amende de 570 millions d'euros à Mastercard pour avoir "augmenté artificiellement les coûts des paiements par carte, au détriment des consommateurs et des commerçants de l'UE".

"Etape importante"

La Commission européenne a jugé que Mastercard avait "entravé l'accès des commerçants aux services transfrontières de paiement par carte". Dans le collimateur de Bruxelles, les règles fixées par Mastercard qui obligeaient la banque du magasin (où le consommateur avait utilisé sa carte) à appliquer les commissions d'interchange du pays dans lequel le commerçant était établi, limitant ainsi de fait la concurrence transfrontalière.

"La décision d'aujourd'hui de la Commission concerne des pratiques qui n'ont plus cours actuellement et ne nécessitera par conséquent aucune modification des pratiques commerciales actuelles de Mastercard", a précisé le groupe américain dans un communiqué. Mastercard "considère la fermeture de ce chapitre antitrust comme une étape importante" pour le groupe. À l'avenir, il promet "de se concentrer sur l'élaboration et l'offre de solutions de paiement sûres et transparentes".