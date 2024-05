Concours Lépine : le prix décerné à l’inventeur d’un système d’aide aux déficients visuels

Temps fort de la Foire de Paris, qui s’achève dimanche 12 mai : le concours Lépine. Le prix a été décerné, vendredi 10 mai, à l’inventeur d’un système d’aide aux déficients visuels.

Des lunettes équipées d’une caméra et connectées à une ceinture pour aider les déficients visuels, voici l’invention lauréate du concours Lépine 2024. Artha France, développé par six créateurs, permet aux malvoyants de percevoir les reliefs pour se déplacer. "Cela permet à toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur monde, de percevoir les grosses formes et de pouvoir se déplacer plus librement", a expliqué Rémi du Chalard, le lauréat, sur le plateau de franceinfo, samedi 11 mai.

250 inventions présentées au concours



La jeune startup envisage de démocratiser son invention afin d’aider le plus grand nombre. Plus de 100 millions de personnes dans le monde sont malvoyantes. "Une technologie est vraiment utile pour les personnes handicapées à partir du moment où elle touche tout le monde", a également confié l’inventeur. Cette année, 250 inventions ont été présentées au concours Lépine.