Le e-commerce ? Rien de plus simple : quelques clics et votre colis arrive. Votre produit, finalement, ne vous plaît pas ? Ce n'est pas la bonne taille, la bonne couleur ? Pas de problème : le "retour produit" vous permet de le renvoyer. Ce service, souvent gratuit, a permis notamment aux ventes du commerce en ligne d'exploser : + 28% en un an. De grandes marques ont même fait de cette facilité du retour un argument commercial.

Des trajets incessants à travers l'Europe, et des déchets...

Mais ce service a un coût... écologique. "Envoyé spécial" révèle que ces articles renvoyés peuvent parfois parcourir en camion ou en avion des milliers de kilomètres afin d'être reconditionnés dans des centres de logistique disséminés partout en Europe, pour être remis en vente... Et réexpédiés. Quant aux produits rendus inutilisables et eux aussi renvoyés par les consommateurs, certains finissent dans des déchèteries de pays d'Europe de l’Est...

Un reportage de Jessica Bertaux, Guillaume Cahour, Colin Guillemant et Antony Journo avec STP Productions rediffusé dans "Envoyé spécial" le 5 mai 2002.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Parmi nos sources

- La réglementation en matière de délai de rétractation après un achat sur internet.

- Un article de BPI France sur le défi que représentent les "retours clients".

Les chiffres de ventes du e-commerce en France en 2020, recoupés par diverses sources du secteur.

Liste non exhaustive.