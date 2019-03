L'UE a donné une image d'unité à la Chine

L'image d'une Union européenne (UE) unie sur le perron de l'Élysée mardi 26 mars, c'est ce qu'ont voulu afficher Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, au dernier jour de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Un front commun européen pour ce mini-sommet inédit qui plaide pour des relations équilibrées avec la Chine.

Unis contre Trump

La chancelière allemande Angela Merkel s'inquiète du manque de "réciprocité de part et d'autre" à propos des nouvelles routes de la soie voulues par la Chine. Conscient de cette méfiance, le président chinois a tenté de rassurer en insistant sur la "coopération". Au-delà des accords entre la Chine et l'UE, ces dirigeants font cause commune face au président américain Donald Trump qui malmène les relations internationales sur les plans économiques, diplomatiques ou commerciaux.