Chèque énergie : "tous" les ménages éligibles le recevront, rassure Bruno Le Maire après des problèmes "techniques"

"Il n'y aura pas de perdant." Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a assuré, lundi 5 février sur France 5, que "tous ceux qui ont droit au chèque énergie" en 2024 le recevront bien. Plusieurs associations familiales ou de consommateurs (CLCV, Afoc, Familles rurales, Cnafal, UFC, Unaf) avaient fait état dans la journée du risque de voir un million de bénéficiaires exclus du dispositif "alors qu'ils remplissent les critères pour l'obtenir".

Le ministre a reconnu que "pour un certain nombre de raisons techniques", une partie des récipiendaires risquait de ne pas le toucher. "Les associations ont bien fait de réagir, bien fait de signaler le problème, nous l'avons réglé", a martelé Bruno Le Maire.

Une guichet de réclamation en ligne

Distribué depuis 2018, le chèque énergie est versé une fois par an au printemps. D'un montant moyen de 150 euros, il bénéficie aux 20% de ménages les plus modestes, soit plus de 5,6 millions de ménages, pour les aider à payer leur électricité.

Ce chèque est versé en fonction du revenu fiscal et de la composition du ménage dans le logement, déterminée en fonction de la taxe d'habitation. "Comme la taxe d'habitation est supprimée, on a plus de mal à identifier le logement", a expliqué Bruno Le Maire. Les nouveaux foyers, d'étudiants par exemple, ou ceux dont le revenu a baissé risquait ainsi de ne pas recevoir le chèque. Un guichet de réclamation en ligne sera donc mis en place pour ceux qui n'auraient pas touché le chèque à l'issue de la campagne d'envoi, qui se déroule en avril et en mai, a précisé Bercy à l'AFP.