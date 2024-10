Chèque énergie : son attribution ne sera plus automatique

Pour bénéficier du chèque énergie, il va désormais falloir s'inscrire sur une plateforme en ligne, moyennant l’envoi de documents. Une situation dénoncée par les associations de consommateurs, qui accusent le gouvernement de complexifier l’accès.

Le chèque énergie est un coup de pouce apprécié par les ménages modestes. Pour une comédienne maman célibataire, il a permis de payer trois mois de facture. “C’est quand même vachement pratique”, commente-t-elle. Et de préciser : “Ça permet d’investir plus dans les fournitures scolaires, par exemple, ou les transports.”

Une déclaration en ligne



Le chèque permet d’obtenir une aide qui oscille entre 48 et 277 euros par an. Jusqu’à présent, il était envoyé automatiquement et sans démarches particulières. Pour les anciens bénéficiaires, il n’y aura pas de changement en 2025. Mais pour les nouveaux, il faudra faire une demande, via une déclaration en ligne. Un changement que dénoncent les associations, inquiètes que des ménages passent à côté de cette aide.