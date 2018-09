Le déficit de la Sécurité sociale devrait enregistrer une très forte baisse en 2018

Ce déficit devrait se limiter à 400 millions d'euros, bien en dessous des 2,2 milliards initialement visés par le gouvernement.

Vers la fin du "trou de la Sécu" ? Le déficit de la Sécurité sociale devrait se réduire fortement en 2018, selon une synthèse de la Commission des comptes consultée par l'AFP, lundi 24 septembre. Celui-ci devrait se limiter à 400 millions d'euros, bien en dessous des 2,2 milliards initialement visés par le gouvernement.

Cette baisse est encore plus soutenue au regard du déficit de 5,1 milliards d'euros enregistré en 2017. D'après le document, ces résultats seraient directement liés au rebond inattendu de la croissance et de l'emploi l'an dernier.

Le risque d'un nouveau déficit important en 2019

Comme espéré, le régime général affichera son premier excédent depuis dix-sept ans avec un résultat positif de 1,8 milliard d'euros. Les branches famille, vieillesse, accidents du travail seront elles aussi bénéficiaires. L'Assurance maladie, elle, reste dans le rouge, avec un déficit de 900 millions d'euros, comme le Fonds de solidarité vieillesse (qui verse les cotisations retraite des chômeurs et le minimum vieillesse), qui affichera un trou de 2,1 milliards d'euros.

Le déficit global pourrait toutefois être alourdi à 1 milliard d'euros en raison d'un crédit d'impôt non compensé par l'Etat en 2017. "Sans mesures nouvelles", le déficit de la Sécurité sociale pourrait de toute façon replonger à 3 milliards d'euros en 2019, prévient le document. Mais le gouvernement doit dévoiler mardi son projet de budget de la Sécu pour 2019, qui comprendra notamment un plan de 3,8 milliards d'euros d'économies pour l'Assurance maladie et un quasi-gel des retraites et des allocations familiales.