Le budget 2025 sera "sans doute le plus compliqué à élaborer depuis plusieurs décennies", estime Pierre Moscovici

Le budget 2025 sera "sans doute le plus compliqué à élaborer depuis plusieurs décennies, peut-être depuis le début de la Ve République", estime Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur France Inter vendredi 20 septembre. "Nous avons une situation de déficit et de dette que nous n'avons pas connue depuis des décennies", excepté la crise financière et la crise du Covid qui ont été des "crises globales". "Là il y a un problème français de finances publiques", estime-t-il.

.@pierremoscovici : "Le gouvernement va hériter d'une situation extraordinairement compliquée, avec des projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale qui seront les plus compliqués à élaborer peut-être depuis le début de la Ve République." #le69inter pic.twitter.com/Xf2ntMWROi — France Inter (@franceinter) September 20, 2024

Ramener le déficit public sous les 3% du PIB en 2027 est "possible mais vraiment pas souhaitable", a estimé le premier président de la Cour des comptes. "Je suggère de ne pas faire 3% en 2027", a-t-il déclaré. "Ce serait socialement extrêmement nocif et économiquement pas bon non plus", a détaillé Pierre Moscovici.