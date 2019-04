Immobilier : qui sont les propriétaires en France ?

En 2018, 58% des Français étaient propriétaires de leur résidence principale. À titre de comparaison, ils étaient 1 sur 2, soit 50,6%, à être propriétaires en 1982. Ce chiffre a augmenté depuis 30 ans, mais s'est stabilisé depuis la crise de 2010. Parmi ses propriétaires, un tiers sont des accédants : ils n'ont pas fini de rembourser leur emprunt pour l'achat de leur logement.

Existe-t-il un profil type des propriétaires ? "Plus on prend de l'âge, plus on a de la chance d'être propriétaire : 74% des plus de 60 ans possédaient leur logement en 2014", explique Sophie Lanson. Ils n'étaient que 6% chez les moins de 25 ans. Les couples avec ou sans enfant sont également davantage propriétaires que les personnes seules. Où se trouvent les propriétaires ? "C'est la Bretagne qui arrive en tête du classement. C'est la région où l'on trouve le plus de propriétaires (66% en 2014). À l'inverse, c'est l'Île-de-France qui compte le moins de propriétaires (47%)", conclut la journaliste.

