DIRECT. Budget de la Sécu: "La balle est dans votre camp", lance le ministre de la Santé aux députés

Ce qu'il faut savoir

Après les débats sur la première partie du projet de loi de finance, interrompus par le 49.3, place aux discussions sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. "La balle est dans votre camp, le débat est à vous", a lancé aux parlementaires le ministre de la Santé, François Braun, au coup d'envoi des échanges sur ce texte, devant l'Assemblée nationale. Les discussions sur le PLFSS pourraient elle aussi être interrompues dès les prochaines heures par un recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution, permettant de faire passer le texte sans vote. Les députés ont d'ores et déjà déposé plus de 3 000 amendements qui, sur le papier, doivent être examinés jusqu'au 26 octobre. Une motion de rejet préalable des socialistes doit être débattue dans la matinée. Suivez notre direct.

Les prestations sociales ne seront plus versées sur des comptes non européens en 2024. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé, jeudi, que les allocations hors retraites ne pourront plus être versées à partir de 2024 sur des comptes bancaires non européens, dans un objectif de lutte contre la fraude. "La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d'études, d'articles, et scandalise à juste titre nos concitoyens", a-t-il lancé devant l'Assemblée nationale. Cela vaudra notamment pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité.

La présidente de l'Assemblée nationale réfute un "passage en force". La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a réfuté, jeudi sur France 2, le terme de "passage en force" à propos du recours par la Première ministre de l'article 49.3 pour l'adoption du projet de budget 2023 mercredi. "Nous avons pris le temps, le gouvernement a pris le temps", a-t-elle expliqué. "J'ai vu un gouvernement qui était à l'écoute, qui a dialogué, qui a organisé cette concertation avant même le début de l'examen du texte". "Nous avons amendé ce texte, mais à un moment, il faut tirer les conséquences de l'impossibilité d'obtenir un vote à l'Assemblée sur ce texte", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a retenu 117 amendements. Au total, 117 amendements ont été retenus dans le cadre de ce PLF, avec 75 amendements de la majorité (Renaissance, Modem, Horizons), 23 du gouvernement, et 19 de l'opposition. Dans le détail, trois amendements du groupe LR, trois du groupe PS, cinq du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoire" (LIOT), un du groupe Europe Ecologie-Les-Verts, un du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) et six de la commission des Finances.