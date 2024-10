Budget 2025 : le président du Conseil départemental de Haute-Marne met en vente sur Internet la préfecture et des gendarmeries pour "tirer la sonnette d'alarme"

Nicolas Lacroix dénonce des ponctions "injustes et brutales" quant aux économies demandées aux départements dans le projet de loi de finances 2025. "Tous les Français doivent faire des efforts, les plus modestes aussi", estime-il.

"Les ponctions qui sont annoncées dans le projet de loi de finances sont directes, injustes et brutales", dénonce lundi 21 octobre sur franceinfo Nicolas Lacroix, président Les Républicains du Conseil départemental de la Haute-Marne. Pour alerter sur le sujet, l'élu va mettre en vente, sur le site Leboncoin, la préfecture, le palais de justice et une dizaine de gendarmeries de son département.

"J'ai voulu faire une annonce forte. C'était vraiment pour alerter les Français et les prendre un petit peu à témoin. J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme", explique-t-il, alors que l'Assemblée nationale débute lundi l'examen du budget 2025, qui prévoit une réduction du déficit de 60 milliards d'euros. Cinq milliards d'euros d'économies sont demandés aux collectivités et 2,2 milliards aux départements.

"Des prélèvements intenables"

Nicolas Lacroix assure souhaiter "la réussite du gouvernement de Michel Barnier". L'élu local assure que les départements "sont prêts à faire des efforts" mais demande "de revoir ces prélèvements qui sont intenables", selon lui. "On a plus de 20 départements en grande difficulté. Avec ces annonces, c'est plus de 60 départements qui ne pourront pas, pour certains, boucler le budget 2024 et qui ne peuvent pas se projeter sur 2025", assure-t-il.

Selon lui, les départements ne pourront plus aider financièrement les communes, les associations et réaliser un certain nombre d'investissements dans le domaine de la santé notamment. "La collectivité des solidarités humaines", comme il se définit, ne pourra plus verser les prestations sociales aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées.

"Les départements vont être en cessation de paiement, tout simplement. C'est inédit." Nicolas Lacroix, président LR du Conseil départemental de la Haute-Marne. à franceinfo



L'élu demande que tous les Français fassent un effort. Il propose "le gel des allocations individuelles de solidarité". "Tous les Français doivent faire des efforts, les plus riches, mais aussi les plus modestes" en fonction de leurs moyens. Les départements versent trois allocations individuelles de solidarité : la prestation de compensation du handicap (PCH), l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et le revenu de solidarité active (RSA).