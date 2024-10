Budget 2025 : "La coupe est pleine" pour les collectivités locales qui "ne comptent pas laisser passer ça", lance la maire de Strasbourg

"Toutes les collectivités locales sont remontées", peu importe "leur sensibilité politique", assure Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, mercredi 16 octobre sur France Bleu Alsace. L'examen du projet de loi de finances 2025 commence au Parlement. Le gouvernement demande un effort de cinq milliards d'euros aux collectivités locales.

"C'est tout simplement inacceptable et hors-sol. On veut faire porter aux collectivités locales, qui sont de bonnes gestionnaires – dont la dette est stable, voire diminue depuis 30 ans – le fiasco budgétaire et financier de l’État, dont la dette explose", s'agace l'édile. Jeanne Barseghian estime que les élus locaux ont su "encaisser les crises" qui "s'accumulent". L'inflation, la crise de l'énergie ont eu "des conséquences sur nos budgets", "on fait beaucoup d'efforts, on est responsables" mais "la coupe est pleine".

Selon une estimation de l'association Intercommunalités de France, la ville de Strasbourg verra son budget amputé de neuf millions d'euros, si le texte est adopté tel quel. L'effort sera surtout supporté par les 450 collectivités les plus importantes. "Mais les plus grosses collectivités comme la ville et la métropole de Strasbourg, ce sont celles qui ont le plus haut taux de pauvreté, celles dont les besoins sont les plus forts, celles qui doivent investir le plus dans l’adaptation et la lutte contre le changement climatique", réagit Jeanne Barseghian.

Ce projet de budget est "inacceptable et profondément injuste", répète-t-elle. La maire de Strasbourg assure que "les collectivités locales ne comptent pas laisser passer ça". Elles "comptent sur le gouvernement pour revenir à la raison et sur les parlementaires pour lui faire entendre raison".