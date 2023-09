Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré avoir identifié comment réduire l'endettement françis, malgré une croissance moins dynamique qu'espéré.

Temps de lecture : 1 min

Le "quoi qu'il en coûte" est bel et bien terminé. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lors d'une réunion avec des journalistes, jeudi 14 septembre, avoir identifié de quoi dégager 16 milliards euros d'économies. Le gouvernement doit présenter le 27 septembre son budget pour 2024 alors que la croissance française est moins dynamique que prévu initialement.

L'exécutif table désormais sur 1,4% de croissance du produit intérieur brut l'an prochain, après avoir précédemment annoncé qu'elle s'établirait 1,6%. "En 2024, la croissance continuera de progresser" a martelé Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie estime qu'elle sera tirée par la "production manufacturière", par la fin de "la crise inflationniste" ainsi que par la "reprise de la consommation".

Un peu plus tôt dans la journée de jeudi, la Banque centrale européenne a relevé à son plus haut niveau son taux d'intérêt de référence. Une mesure destinée à lutter contre l'inflation mais qui alourdit le coût de la dette pour la France, qui devrait dépasser les 48 milliards d'euros l'an prochain. Le ministre de l'Economie a déclaré que "cette accélération du désendettement est fondamentale au moment où tous nos partenaires européens sont engagés dans cette voie". Le gouvernement compte donc réaliser 16 milliards d'euros d'économies, essentiellement via la suppression progressive du bouclier tarifaire. Les six milliards d'euros d'économies restants seront issus de réductions d'aides aux entreprises, d'aides à la politique de l'emploi ainsi que par l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-chômage.