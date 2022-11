Cryptomonnaies : trois questions sur la faillite de la plateforme FTX qui plonge le secteur dans la crise

La débâcle, en quelques jours. FTX, la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde, a fait faillite, vendredi 11 novembre, plongeant ce secteur très peu régulé dans la tourmente. Le groupe était évalué à quelque 32 milliards de dollars (30 milliards d'euros). Selon les médias américains, la fortune de son patron déchu, Sam Bankman-Fried, forte de quelque 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours.

Franceinfo fait le point sur ce crash, déjà comparé à celui de Lehman Brothers, la banque à l'origine de la crise financière de 2008.

FTX est une plateforme qui permet, comme son concurrent Binance, d'échanger des cryptomonnaies contre d'autres monnaies numériques ou traditionnelles. Il y a un peu plus d'une semaine, le groupe était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde.

Jusqu'à vendredi, il était dirigé depuis les Bahamas, où se trouve son siège, par Sam Bankman-Fried, dit "SBF". L'entrepreneur de 30 ans était un interlocuteur privilégié des régulateurs de ce nouveau secteur d'activité et un donateur important du parti démocrate aux Etats-Unis.

