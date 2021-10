Banques : la moitié des Français est à découvert au moins une fois par an

La moitié des Français est à découvert au moins une fois par an. Entre les commissions et les agios, la facture peut vite grimper. "Vous êtes a découvert, vous avez des frais donc vous êtes encore plus à découvert et c'est un engrenage permanent", confie une passante, rencontrée par les équipes de France Télévisions. Selon une étude, le montant moyen du découvert s'élève à 232 euros en 2021. Les frais peuvent exposer s'il n'est pas autorisé : jusqu'à 21% d'agios et 80 euros de commission d'intervention.

Des disparités

Il existe toutefois des disparités entre les banques. "En moyenne, dans les banques traditionnelles le coût du découvert va être autour de 60 euros, quand il sera seulement de deux euros dans les banques en ligne", indique Laure Prenat, directrice générale de Panoramabanques. Pour éviter une facture trop salée, contactez votre conseiller pour négocier une autorisation de découvert ou optez pour une carte bancaire à débit différé.