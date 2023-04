Voitures électriques : le Canada promet jusqu'à 13 milliards de dollars canadiens de subventions à Volkswagen pour une usine de batteries

Cette usine de batteries électriques doit permettre de créer "3 000 emplois directs et jusqu'à 30 000 emplois indirects", a vanté le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Le gouvernement canadien va accorder jusqu'à 13,2 milliards de dollars canadiens (8,8 milliards d'euros) sur dix ans au constructeur automobile allemand Volkswagen pour la construction de sa première usine de batteries électriques hors d'Europe, au Canada. "L'investissement sera fonction du nombre de batteries fabriquées et se situera entre 8 milliards et 13,2 milliards de dollars", a précisé le gouvernement.

Cette usine va permettre de créer "3 000 emplois directs et jusqu'à 30 000 emplois indirects", a souligné le Premier ministre Justin Trudeau, évoquant une "avancée historique". Volkswagen avait annoncé mi-mars son intention de construire cette usine à Saint-Thomas, en Ontario, devant ainsi le premier nouveau constructeur à s'installer au Canada en 35 ans.

Un million de voitures électriques par an au maximum

Les travaux doivent commencer l'an prochain. L'usine doit ouvrir en 2027 et permettra de produire des batteries "pour un million de véhicules électriques par an au plus", selon un communiqué du cabinet du Premier ministre.

>> Pourquoi la voiture électrique n'est pas la solution miracle pour se déplacer sans polluer

Volkswagen investit "7 milliards de dollars" dans cette usine, soit "l'investissement le plus important de l'histoire du Canada dans le secteur des véhicules électriques", a ajouté Justin Trudeau, lors d'un point presse.