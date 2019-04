Une directrice de la communication de Renault se fait voler un ordinateur contenant des données sur le groupe

L'ordinateur a été dérobé dans son appartement à Paris.

Une directrice de la communication de Renault, Cléa Martinet, s'est fait voler son ordinateur, contenant des données et des transactions financières sur le groupe automobile, a appris dimanche 7 avril France Bleu Paris de source policière.

Son appartement parisien a été cambriolé samedi entre 18 heures et 18h40, et son ordinateur, non crypté, a été volé. À l'intérieur se trouvait des données et certaines transactions financières du groupe Renault.

Des bijoux ont déjà été dérobés dans l'appartement de Cléa Martinet, situé dans le XXe arrondissement de Paris. Cléa Martinet est une directrice de la communication au sein du groupe Renault depuis 2016.