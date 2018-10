Voiture : des automobilistes font le pari du bioéthanol

Dominique de Beauvivier roule au bioéthanol depuis 30 000 kilomètres. Le carburant est mélangé à l'essence à partir de betteraves, de maïs ou de cannes à sucre. Quand il arrive dans la station-service, il a le sourire aux lèvres. Car quand il compare le prix du bioéthanol aux autres carburants, la pompe ne lui fait plus peur. Il divise par deux la facture et après un an d'utilisation, il apprécie la conduite de son véhicule modifié. Parmi les avantages : le prix à la pompe, environ 0,70 €/litre, les émissions de CO2 réduites de 66% et la carte grise gratuite ou à moitié prix, en fonction des régions.

En revanche, la voiture consomme 20% de plus et le kit à installer pour convertir le véhicule coûte environ 1 000 euros. Le boitier électronique permet de modifier l'injection du moteur. Depuis que la pratique est autorisée et homologuée, Sébastien Anger, garagiste certifié, est débordé. "On tourne à une centaine de voitures par mois", explique-t-il. La hausse des prix des carburants classiques incite de plus en plus d'automobilistes, comme Michel Septier, qui vient d'installer un boîtier. La transformation n'est cependant possible que pour les véhicules à essence.

