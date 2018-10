Carburants : passer la frontière pour payer moins cher

Au-delà des Pyrénées, il est un pays où le carburant est moins cher : l'Espagne. Et depuis que les taxes augmentent côté français, de plus en plus d'automobilistes traversent la frontière. À la Jonquera, côté Espagnol, c’est 10 à 30 centimes de moins par litre, soit environ 10 € de gagnés sur chaque plein. Une économie non négligeable pour les automobilistes.

Une concurrence très rude

Pour les touristes ou les frontaliers, cet écart de prix es de plus en plus décisif, et ceux qui n'ont pas encore franchi la frontière commencent à y penser. Les stations-service ont dû mal à résister. "Le chiffre d'affaires a baissé de 25% depuis le début de l'année. Depuis la hausse des taxes, plus la différence avec l'Espagne", explique Cyril Cabanon, responsable d'une station-service à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Et ce n'est pas fini, en janvier prochain, les taxes vont à nouveau augmenter.