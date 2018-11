Automobile : l'Espagne sans diesel ni essence à partir de 2040

D'ici 2040, dans moins de 22 ans, on ne pourra plus acheter de véhicules diesel, essence ou hybrides en Espagne. On pourra encore rouler dix ans de plus avec son ancien véhicule, mais en 2050, on n'entendra plus les moteurs puisqu'il n'y aura plus de voitures électriques, explique Henry de Laguérie, le correspondant de France 3 en Espagne, en direct de Barcelone.

Les concessionnaires surpris

Barcelone ou Madrid ont déjà mis en place des mesures pour restreindre leur accès aux véhicules les plus polluants, mais ce que propose le gouvernement, c'est une véritable révolution qui devrait être votée dans le plan de transition écologique par le Parlement dans les prochains mois. Il y a en Espagne près de 30 millions de véhicules en circulation, parmi lesquelles seulement 1% sont électriques. Non prévenus par le gouvernement, l'industrie automobile et les concessionnaires ont exprimé leur surprise mardi 13 novembre.

