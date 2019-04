VIDEO. Poids lourds : nouveau scandale de fraude aux systèmes antipollution ?

Nous avons assisté à un contrôle aléatoire des lourds sur une aire d’autoroute entre Lille et la Belgique. Des douaniers et agents de la préfecture traquent ces petits boîtiers, installés illégalement sur certains camions : ”On a constaté un boîtier sur un véhicule lors d’un contrôle à Calais, branché et actif au moment du contrôle, donc le véhicule ne dépollue plus, il ne respecte plus les normes euro, il n’a plus rien à faire sur le territoire français dans ces conditons”, déplore Matthieu Faurtroy, responsable de l’unité de contrôle de Calais.

L’an dernier, dans les Hauts-de-France, les inspecteurs ont retrouvé une trentaine de boîtiers sur des lourds.

La fraude serait en plein essor en Europe

Selon de récentes études allemandes et espagnoles la fraude serait en plein essor en Europe. L’intérêt pour les routiers est économique. Car ce boîtier connecté à l’électronique du poids lourd désactive le système anti pollution, et évite d’avoir à faire le plein d’Adblue. Economies réalisées : 2000 à 3000€ par an et par camion.

Ces boîtiers se trouvent facilement sur internet pour une dizaine d’euros. Nous avons repéré un vendeur français, son produit est en rupture de stock, victime de son succès. En ligne, on a l’embarras du choix, le boîtier est livré en quelques jours, avec toutes les instructions pour l’installer. Et pour ceux qui n’aiment pas mettre les mains dans le cambouis, des dizaines de sociétés proposent leurs services partout en France.

Nous en avons contacté plusieurs nous proposent toutes de supprimer le système anti pollution, en toute illégalité. Elles s'engagent à “désactiver les sondes qui gèrent le réservoir d’Adblue”. Certaines nous assurent avoir beaucoup de demandes de transporteurs qui souhaitent désactiver le système anti pollution.

Alors on a pris RDV et pour être bien crédible, on y est allé en camion. Un poids lourd redécoré aux couleurs de l’oeil du 20h. Un technicien nous attend dans une zone industrielle. Il nous propose un boîtier, et sait où le cacher pour qu’il soit introuvable. Sous le camion, et surtout pas à l’avant, là où les inspecteurs le cherchaient tout à l’heure.

“Je vais me brancher tout derrière là-bas, planqué derrière les câbles ça veut dire que le flic il faut qu’il aille se coucher en dessous. Vous ne verrez jamais un policier aller remper à 4 pattes sous un camion”, nous assure le technicien. Désactiver le système anti pollution est passible de 7500 euros d’amende pourtant il dit en installer depuis des années, et parmi ses clients, il n’y a pas que des routiers, il dit équiper des agriculteurs, des tracteurs et même des concessions.

Retirer le système anti pollution n’est pas sans conséquence sur l’environnement. L’association Inspire qui défend la qualité de l’air en Haute Savoie, alerte les autorités depuis deux ans sur le caractère massif de ces fraudes.

« Ces poids lourds fraudeurs émettent jusqu’à 22 fois plus que la norme autorisée »

“Ces poids lourds fraudeurs émettent 5 fois, 10 fois, jusqu’à 22 fois plus que la norme sur laquelle ils sont censés rouler sur nos routes. Pour quelques centimes d’euros économisés, on met en danger la santé, c’est la santé publique qui trinque”, déplore Anne Lassman Trappier, présidente association Inspire.

Tous les jours, un million de camions parcourent les routes de France, les autorités n’ont pas les moyens de tous les contrôler. En 2017, seulement 120 fraudeurs au système anti pollution ont été identifiées dans le pays.