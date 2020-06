Russie : 21 000 tonnes de diesel échappées d'une centrale déversées dans la nature

Il faudra des années pour nettoyer les eaux et les sols souillés par une immense fuite de carburant dans l'Arctique. Plus de 20 000 tonnes se sont échappés d'une centrale thermique en Russie. Les associations constatent déjà les dégâts sur la faune et la flore.