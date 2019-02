Pollution de l'air : Dakar, Sydney, Paris... Toutes ces villes concernées cherchent des solutions ensemble

Il n'y a pas que la France qui est touchée par des pics de pollution. D'autres pays du monde entier, réunis jeudi 21 février par la maire de Paris, cherchent à endiguer la pollution de l'air.

Alors qu'un nouvel épisode de pollution touche plusieurs régions de France, le bassin lyonnais, les Bouches-du-Rhône et l'Ile-de-France, Anne Hidalgo, la maire de Paris a réuni jeudi 21 février plusieurs de ses homologues engagés pour le climat et l'environnement à travers son association du C40. Toutes ces villes ont à affronter ces questions de pollution et les maires ont du mal à trouver des solutions.

Taux de pollution à Dakar, huit fois plus élevé qu'en France

À Dakar, au Sénégal, la maire Soham el Wardini doit faire face à des niveaux huit fois supérieurs de particules fines que ce que la France connaît en ce moment et principalement à cause du trafic routier. "Vous avez des voitures neuves en France, nous avons des voitures d'occasion, qui roulent au gasoil, ce qui fait que toute la ville est polluée." Mais la première femme maire de la capitale sénégalaise tente d'agir sur une autre source de polluants, le bois de cuisson.

Le gouvernement n'en fait pas assez pour les transports publics. En plus, ils veulent autoriser une nouvelle centrale à charbon qui va aggraver la situation mais nous nous battons contre cela.Clover Moore, la maire de Sydneyà franceinfo

À côté d'elle, Clover Moore, la maire de Sydney sourit. Elle comprend tout à fait les problèmes de pollution de Paris et elle mène les mêmes combats. "Nous aussi nous avons des problèmes de qualité de l'air et des soucis d'embouteillages", reconnaît l'Australienne. En 2018, Sydney a connu des niveaux de pollution quatre fois plus élevés que Pékin, en Chine.